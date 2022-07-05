Япония выяснит конкретные сроки исполнения указа Путина по «Сахалину-2»

Министр экономики Японии Хагиуда: Токио выяснит срок исполнения решения РФ по «Сахалину-2»

Токио выясняет конкретные сроки исполнения решения президента России Владимира Путина о назначении российской компании оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает ТАСС.

«В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей», — указал глава ведомства.

Хагиуда добавил, что Япония приложит все усилия для защиты стабильных поставок энергоресурсов в страну.

30 июня президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. После этого ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя решение Москвы, заявил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги. Он также добавил, что Токио будет внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа.

