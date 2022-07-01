Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина

Акции японских Mitsui и Mitsubishi упали из-за указа Путина о проекте «Сахалин-2»

Ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций проекта «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже из-за указа президента России Владимира Путина, в котором говорится о передаче государству имущества компании-оператора.

Акции Mitsui 1 июля упали на 6,14 процента, до отметки 2810 иен (20,8 доллара) за бумагу, акции Mitsubishi — на 5,6 процента, до 3811 иен (28,2 доллара) по сравнению с 30 июня.

Mitsui владеет 12,5 процента акций проекта, Mitsubishi — 10 процентами, а Shell — 27,5 процента минус одна акция. Российскому «Газпрому» принадлежит 50 процентов плюс одна акция.

Своим указом Путин предписал сменить оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Также государству перейдут все права и обязанности оператора.

Доли в уставном капитале нового оператора «Сахалин-2», создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у «Газпром Сахалин холдинга» и новой компании-оператора. Иностранные участники за месяц должны уведомить кабмин России о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим. Правительство Японии надеется, что решение Москвы не повлияет на ее права и интересы в проекте.