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Премьер Японии оценил указ Путина по «Сахалину-2»

Премьер Японии Кисида: указ Путина о «Сахалине-2» не означает прекращение поставок СПГ

Фото: Lukas Barth / Reuters

Указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) будут сразу же остановлены. Соответствующую оценку дал премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова цитирует РИА Новости.

Он также добавил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги. «Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа», — уточнил Кисида.

30 июня президент России подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

В числе акционеров, помимо «Газпрома» — иностранные компании: японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов), а также Shell (27,5 процента минус одна акция). После публикации указа стоимость акций японских компаний на бирже рухнула.

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Платон Щукин
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