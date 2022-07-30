Главу МИД Бельгии не захотели пускать на Украину из-за поездки в Крым

«Европейская правда»: главу МИД Бельгии Лябиб не пускают на Украину из-за поездки в Крым

Главу МИД Бельгии Аджу Лябиб не захотели пускать на Украину из-за поездки в Крым. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

По информации автора издания Сергея Сидоренко, в прошлом году Лябиб посетила фестиваль «Глобальные ценности», который проходил в Севастополе, в качестве журналиста. «По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», — отметил он. Так, после возвращения домой Лябиб заявила, что «прибыла в Крым незаконно». Отвечать на вопрос о принадлежности полуострова она не стала, а позже вспомнила о поездке словами «я уехала в Россию».

Сидоренко выразил мнение, что Лябиб «должна извиниться перед Киевом» за свой визит. По его словам, дипломат пытается не замечать обвинений и называет поездку «частью своей журналистской деятельности». Он также напомнил, что по украинскому закону Лябяб должны оштрафовать и запретить ей въезд в страну на три года, иначе «это создаст опасный прецедент».

В то же время, пресс-секретарь МИД Бельгии Воутер Пулс заявил, что ведомство воздерживается от комментариев по данному поводу, так как поездка состоялась до назначения Лябиб министром и проходила в рамках ее тогдашней работы.

22 июля на Украину не пустили украинского политика и главу территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. Сотрудники погранслужбы Украины изъяли паспорт Корбана, объясняя это тем, что его гражданство приостановлено, и ссылаясь на некий указ президента Украины Владимира Зеленского.