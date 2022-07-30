Российским предпринимателям рассказали о схеме обмана с интернет-магазинами

«Известия»: мошенники могут использовать схему с продажей интернет-магазина «под ключ»

Российским предпринимателям рассказали о схеме обмана, в которых интернет-магазины продают «под ключ». Об этом написала газета «Известия».

Так, бизнесменам могут предложить не просто переоформление юридического лица, дело с якобы уже имеющимися поставщиками, персоналом, бухгалтерским учетом и курьерами. Как рассказал адвокат и бывший следователь СК Максим Калинов, в настоящее время такие истории случаются и в области организации бизнеса, и в сфере интернет-продвижения, и на рынке коммерческой аренды. Особенно часто мошенников можно встретить среди предлагающих интернет-услуги.

По словам Калинова, обман происходит из-за того, что многие клиенты плохо разбираются в предлагаемом продукте и не сразу раскрывают мошенников. Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова добавила, что для квалификации преступления по части 4 статьи 159 УК РФ преступление должно быть совершенно организованной группой, либо в особо крупном размере, либо должно повлечь утрату потерпевшим жилого помещения. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян. Злоумышленники стали эксплуатировать повышенный спрос среди населения на автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса.