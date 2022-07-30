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Москалькова призвала ускорить возвращение удерживаемых на Украине 67 моряков

Москалькова призвала ускорить возвращение в Россию 67 моряков, удерживаемых в Измаиле

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала компетентные органы ускорить решение вопроса по возвращению на родину 67 российских моряков, удерживаемых в украинском Измаиле. Об этом в субботу, 30 июля, она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, трое членов экипажа тяжело больны. Также длительное нахождение в замкнутом пространстве негативно сказывается на психологическом здоровье моряков и «в прямом смысле слова сводит их с ума».

«У моряков есть еда, вода, предметы первой необходимости. Однако им по-прежнему запрещают покидать судно. Их охраняют вооруженные представители силовых структур», — добавила омбудсмен.

Москалькова отметила, что речь идет об экипажах судов «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».

13 мая сообщалось, что СКР запросил у Москальковой данные об удержании российских моряков и гражданских судов на Украине. В ведомстве рассказали, что проверят эти сведения и дадут им уголовно-правовую оценку.

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Елизавета Новикова
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