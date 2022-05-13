СКР запросит данные об удержании российских моряков на Украине

СКР запросит у омбудсмена Москальковой данные об удержании на Украине 80 моряков из России

Следственный комитет России (СКР) запросит данные у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению омбудсмена, сейчас украинские силовики незаконно удерживают около 80 человек. В СКР проверят эти сведения и дадут им уголовно-правовую оценку.

Ранее Москалькова заявила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард». По ее словам, они с начала российской спецоперации на Украине оказались заблокированы охраной порта Измаил и украинскими пограничниками, освободить их удалось лишь через 72 дня. Все это время экипаж «Авангарда» находился практически в полной изоляции, они не могли покинуть судно, остались без лекарств и медицинской помощи.