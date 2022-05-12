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Москалькова заявила об удерживаемых на Украине российских моряках

Омбудсмен Москалькова сообщила о 73 российских моряках, удерживаемых на Украине
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поступила новая информация, согласно которой 73 моряка из России удерживаются на территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала омбудсмен.

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Ранее 11 российских моряков освободили 7 мая — тогда военные с судна «Авангард» вернулись в Россию. Они оказались заблокированы охраной порта Измаил и украинскими пограничниками, освободить их удалось лишь через 72 дня.

Украинская сторона сообщала об обмене пленными 30 апреля. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на Украину вернулись семеро военных и семеро гражданских. Она не представила никакой дополнительной информации об обмене.

Москалькова до этого заявляла об обмене пленными между Москвой и Киевом. В Россию вернулись четыре сотрудника «Росатома» и военнослужащие, рассказала она.

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Анастасия Шейкина
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