Polskie Radio: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Polskie Radio.

«Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Также поляки заканчивают обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут использовать эти гаубицы. Известно, что Krab поставляются в рамках межправительственно соглашения, заключенного в Киеве в начале июня. Согласно этому контракту, Польша должна произвести для Украины 60 гаубиц. За это Киев заплатил более трех миллиардов злотых (примерно 39,6 миллиардов рублей).

В конце мая стало известно, что Варшава передала Киеву 18 САУ AHS Krab и обучила 100 солдат работе с ними. Как рассказали Polskie Radio источники в правительственных кругах, на тот момент у украинцев было не менее 24 западных самоходных артиллерийских орудий-гаубиц.