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В Госдепе рассказали об умении Путина говорить без шпаргалки

Замгоссекретаря США Шерман удивилась умению Путина говорить без шпаргалки

Фото: Global Look Press

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что была удивлена эрудицией президента России Владимира Путина. Этим она поделилась в подкасте журнала Economist.

Она рассказала, что в 2015 году сопровождала тогдашнего госсекретаря Джона Керри на встрече в Сочи, и около четырех часов присутствовала при его беседе с Путиным. «Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — признала дипломат.

В сентябре 2021 года Путин оценил свои знания в сфере внутренней и внешней политики. Общаясь со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке, глава государства отметил, что он хороший специалист в этой области. «Ночью разбуди — я вам все расскажу», — заявил российский лидер. В этих вопросах, как отметил глава государства, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками Путин выбрал историю, в которой считает себя больше экспертом, чем специалистом.

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Марина Совина
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