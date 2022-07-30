В Госдепе рассказали об умении Путина говорить без шпаргалки

Замгоссекретаря США Шерман удивилась умению Путина говорить без шпаргалки

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что была удивлена эрудицией президента России Владимира Путина. Этим она поделилась в подкасте журнала Economist.

Она рассказала, что в 2015 году сопровождала тогдашнего госсекретаря Джона Керри на встрече в Сочи, и около четырех часов присутствовала при его беседе с Путиным. «Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — признала дипломат.

В сентябре 2021 года Путин оценил свои знания в сфере внутренней и внешней политики. Общаясь со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке, глава государства отметил, что он хороший специалист в этой области. «Ночью разбуди — я вам все расскажу», — заявил российский лидер. В этих вопросах, как отметил глава государства, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками Путин выбрал историю, в которой считает себя больше экспертом, чем специалистом.