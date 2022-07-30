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Минобороны сообщило об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ

Минобороны России: подразделения теробороны ВСУ заняли колледж в Измаиле Одесской области

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что подразделения территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли агротехнический колледж в Измаиле Одесской области. Его слова приводит РИА Новости.

«В Измаиле Одесской области в агротехническом колледже (проспект Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — сказал генерал-полковник.

Марина Совина
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