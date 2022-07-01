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Минобороны заявило об обнаруженном в Запорожье складе вооружений ВСУ

Минобороны России: ВСУ устроили склад вооружений во дворце творчества в Запорожье

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency

Украинские военные устроили склад вооружения и боеприпасов в здании Дворца детского творчества в Запорожье, об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

Российская армия обнаружила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставили по периметру огневые и снайперские точки. «В Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) военные развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов», — уточнил он.

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Мизинцев добавил, что в Краматорске на территории Донецкой народной республики (ДНР) в общежитии технологического техникума на улице Уральской и в помещениях гимназии №1 на Архангельской украинские военные оборудовали казармы. Кроме того, они разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию в городском парке «Юбилейный». В Бахмуте ВСУ развернули пункты временной дислокации в зданиях индустриального профессионального колледжа на улице Чайковского.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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