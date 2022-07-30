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Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза после западных санкций

Турция увеличила экспорт в Россию на 46% и сможет выйти на 4 место в списке поставщиков

Фото: Turkish Defence Ministry / Reuters

Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза в июне 2022 года — его объем вырос на 46 процентов по сравнению с июнем прошлого года. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

Отмечается, что за июнь турецкие партнеры заработали рекордные 791,4 миллиона долларов. Таких масштабов экспорт не достигал с начала 2010 года. Среди самых популярных товаров — турецкие фрукты и ягоды, такие как абрикосы и черешня. Также увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. При этом, по сведениям издания, экспорт из Японии, Вьетнама, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран существенно упал.

По прогнозам экспертов, если поставки из стран Европы продолжат сокращаться из-за западных санкций, Турция сможет выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок, уступая только Китаю, Белоруссии, Германии и, возможно, Казахстану.

Кроме того, за период с января по июнь Россия вышла на первое место в турецком импорте — за этот период он достиг 27,7 миллиарда долларов, что составляет почти 16% от всего российского импорта. Более 60% от этой суммы приходится на нефть и газ.

29 июля сообщалось, что Турция высказалась о сотрудничестве с Россией по производству беспилотников Bayraktar.

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Елизавета Новикова
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