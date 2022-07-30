Армия Китая начала боевые учения около Тайваня

Армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акватории около Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала боевые учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань. Об этом говорится в опубликованном на сайте сообщении Управления морской безопасности городского уезда Пинтань.

Согласно предупреждению ведомства, с 8:00 до 21:00 по местному времени в районе будут проводиться учения военных кораблей с боевыми стрельбами. В связи с этим всем судам запретили вход в акваторию.

Кроме того, с 29 июля армия КНР проводит учения и в западной части пролива Цюнчжоу, отделяющий южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.

Ранее войсковое соединение НОАК опубликовало в соцсетях сообщение, в котором призвало готовиться к войне. Позднее в комментариях к публикации представители 80-й армии уточнили, что сообщение приурочено к 95-й годовщине создания НОАК.