Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американская журналистка упрекнула США в долгом унижении России

Американская журналистка Энн Коултер заявила, что США долго унижали Россию

Фото: Catherine Bauknight / Globallookpress.com

Американский общественно-политический обозреватель и журналистка Энн Коултер во время ток-шоу телеведущего Пирса Моргана заявила, что США очень долго унижали Россию. Видео с ее речью опубликовано в Twitter-аккаунте шоу.

Говоря о военной спецоперации России на Украине, женщина обвинила в сложившейся ситуации НАТО, а также заявила, что страны Запада должны прекратить поддерживать Киев. «Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи», — сказала Коултер.

По мнению журналистки, после распада СССР в Североатлантическом альянсе нет никакого смысла. Соединенные Штаты, в свою очередь, слишком долго лезли не в свои дела и унижали россиян, добавила Коултер.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему», — заключила обозреватель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Пелоси вылетела из США в Азию
Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»
Названа возможная причина смерти трех человек в СИЗО Воронежа
В Брюсселе оценили вероятность вступления Джонсона в должность генсека НАТО
Тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой
Регина Дубовицкая сообщила о финансовом положении после закрытия «Аншлага»
Американская журналистка упрекнула США в долгом унижении России
В США сочли HIMARS неспособными переломить ситуацию на Украине
Захарова прокомментировала слова норвежского дипломата о ненависти к русским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.