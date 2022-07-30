Американская журналистка упрекнула США в долгом унижении России

Американская журналистка Энн Коултер заявила, что США долго унижали Россию

Американский общественно-политический обозреватель и журналистка Энн Коултер во время ток-шоу телеведущего Пирса Моргана заявила, что США очень долго унижали Россию. Видео с ее речью опубликовано в Twitter-аккаунте шоу.

Говоря о военной спецоперации России на Украине, женщина обвинила в сложившейся ситуации НАТО, а также заявила, что страны Запада должны прекратить поддерживать Киев. «Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи», — сказала Коултер.

По мнению журналистки, после распада СССР в Североатлантическом альянсе нет никакого смысла. Соединенные Штаты, в свою очередь, слишком долго лезли не в свои дела и унижали россиян, добавила Коултер.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему», — заключила обозреватель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).