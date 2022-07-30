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Власти Херсонской области высказались о целях ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области заявил, что ВСУ не понимают, за что сражаются

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказался о целях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высказал мнение, что там уже не понимают, за что сражаются. Его слова приводит РИА Новости.

«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются», — заявил он.

По мнению Стремоусова, Украину распродали «все те, кто рвал ее на куски». Также он рассказал, что многие в украинской армии не хотят идти сражаться туда, куда их посылает Киев и добавил, что с отказывающимися идти в атаку людьми якобы жестоко обходятся националисты.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что в ночь с 26 на 27 июля ВСУ выпустили по Херсонской области 36 ракет, что стало одной из мощнейших атак по территории региона.

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Никита Абрамов
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