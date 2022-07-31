Бритни Спирс не смогла выпустить мемуары из-за дефицита бумаги

Бритни Спирс не смогла выпустить законченные мемуары из-за дефицита бумаги

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс закончила написание мемуаров, однако не может их выпустить из-за дефицита бумаги. Об этом сообщает TMZ.

Произведение должно было быть опубликовано в январе 2023 года издательством Simon & Schuster, однако из-за нехватки бумаги Спирс и ее команде пришлось перенести дату выхода мемуаров на неопределенный срок.

Певица заключила сделку с издательством на написание мемуаров еще в феврале этого года. Тогда же Simon & Schuster заплатили Спирс аванс в размере 15 миллионов долларов. В авторском материале исполнительница планировала рассказать о своей творческой деятельности, а также осветить конфликты с семьей в период опекунства над ней.

Сообщается, что основными причинами дефицита бумаги стали два фактора: во-первых, во время пандемии люди стали заказывать больше печатных изданий, что привело к росту расхода бумаги, а во-вторых, сотрудники целлюлозно-бумажных фабрик начали массово увольняться.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс вернулась к работе после шестилетнего перерыва и записала ремикс с Элтоном Джоном на его хит.