Россиян предупредили об изменении в законодательстве с 1 августа

В России с 1 августа увеличат часть пенсий и упростят получение статуса самозанятого

В России с 1 августа произойдет ряд изменений в законодательстве. Среди них упрощение процедуры получения статуса самозанятого, повышение выплат некоторым категориям пенсионеров, а также запуск нового прямого поезда между аэропортом Сочи и Анапой и другие перемены, которые коснутся миллионов россиян. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

Часть пенсионеров получат прибавку к пенсии

С 1 августа поднимут пенсии пожилым гражданам, работавшим и уволившимся в 2021 году, за которых работодатели платили страховые взносы в пенсионную систему, предупреждала «Парламентская газета». Подавать заявление на перерасчет не нужно, его проведут автоматически. Размер повышения для каждого человека индивидуален, его можно уточнить в Пенсионном фонде.

Сведения о налогоплательщике начнут передавать третьим лицам с их согласия

С 1 августа у налоговых органов появится право предоставлять третьим лицам данные о налогоплательщике. Теперь это не будет считаться разглашением налоговой тайны, если сделано с согласия гражданина. Его можно дать в отношении всех сведений или их части, направив в инспекцию соответствующий документ в электронном виде.

Получить статус самозанятого теперь можно на портале госуслуг

С 1 августа, после начинают действовать положения федерального закона, позволяющего зарегистрироваться в качестве самозанятого лица через сайт госуслуг. Также расширяется круг лиц, которые могут оформить статус самозанятого. Помимо граждан России и других стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), такое право теперь есть у жителей Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В личном кабинете на сайте госуслуг появится больше информации

С 1 августа в личный кабинет на портале госуслуг начнут приходить уведомления об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в федеральную клинику и другая информация.

ЦБ потребовал от банков увеличить резервы для выполнения обязательств перед клиентами

С 1 августа Банк России (Центробанк, ЦБ) ужесточил требования к обязательным резервам банков. Это значит, что объемы их средств для выполнения обязательств перед клиентами увеличатся. Для банков с универсальной лицензией — до 3 процентов в рублях. А для банков с универсальной и базовой лицензией — до 5 процентов в валюте.

Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость услуги уведомлений об операциях

Сбербанк с 1 августа повысил стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей. Теперь в зависимости от типа карты она может варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц. Для кредитных и некоторых премиальных карт услуга останется бесплатной.

У россиян появился новый способ добраться до Анапы

С 1 августа у прибывающих в международный аэропорт Сочи появилась новая возможность добраться до Анапы без пересадок. По данному маршруту начнет ходить поезд «Ласточка»», который будет отправляться из воздушной гавани в Адлере ежедневно в 12:48 и прибывать в 21:23. На обратном пути «Ласточка» выезжает из Анапы в 05:30 и прибывает в 13:39. В пути предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар.