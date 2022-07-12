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У россиян появился новый способ добраться до Анапы

С 1 августа «Ласточка» будет курсировать между Сочи и Анапой ежедневно

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту из международного аэропорта Сочи в Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, пишет «Московский Комсомолец».

Так, у прибывающих в Сочи самолетом появится новый способ добраться до Анапы без пересадок. Сесть на поезд можно будет сразу в воздушной гавани — состав будет отправляться ежедневно в 12:48 и прибывать в 21:23. На обратном рейсе «Ласточка» выезжает в 05:30 и прибывает в Адлер в 13:39.

В пути также предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар.

Ранее в июле россиянам напомнили, что у них есть возможность отправиться в Крым через районы Херсонской или Запорожской областей. При этом председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал такой способ экстремальным и предложил отправиться в республику на машине через Крымский мост или скомбинировать два вида транспорта — самолет и поезд.

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Дарья Рыбак
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