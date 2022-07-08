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Россиянам назвали экстремальный способ добраться до курортов Крыма

Глава Союза пассажиров Янков: маршрут в Крым через Херсонскую и Запорожскую области опасен

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал россиянам экстремальный способ добраться до курортов Крыма на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов южных городов России. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Так, Янков сообщил, что у туристов есть возможность отправиться на полуостров через районы Херсонской или Запорожской областей. При этом он отметил, что данным маршрутом в настоящее время пользоваться опасно из-за сложившейся ситуации в регионе. «Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов», — считает эксперт.

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Другие варианты — отправиться в республику на машине через Крымский мост или скомбинировать два вида транспорта — самолет и поезд. «Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине <...> Если вам надо добираться с Урала, из Сибири или с Дальнего Востока, то вам это не подойдет. В таком случае придется лететь на самолете до Сочи, а потом использовать поезд», — заключил Янков.

Ранее в июне российские тревел-блогеры посетили Крым и пожаловались на высокую стоимость отдыха. По словам путешественников, вся поездка обошлась им в 125 тысяч рублей, в то время как отдых в ОАЭ или Таиланде паре обходился дешевле.

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Валентина Процкова
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