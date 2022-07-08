Россиянам назвали экстремальный способ добраться до курортов Крыма
Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал россиянам экстремальный способ добраться до курортов Крыма на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов южных городов России. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
Так, Янков сообщил, что у туристов есть возможность отправиться на полуостров через районы Херсонской или Запорожской областей. При этом он отметил, что данным маршрутом в настоящее время пользоваться опасно из-за сложившейся ситуации в регионе. «Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов», — считает эксперт.
Другие варианты — отправиться в республику на машине через Крымский мост или скомбинировать два вида транспорта — самолет и поезд. «Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине <...> Если вам надо добираться с Урала, из Сибири или с Дальнего Востока, то вам это не подойдет. В таком случае придется лететь на самолете до Сочи, а потом использовать поезд», — заключил Янков.
Ранее в июне российские тревел-блогеры посетили Крым и пожаловались на высокую стоимость отдыха. По словам путешественников, вся поездка обошлась им в 125 тысяч рублей, в то время как отдых в ОАЭ или Таиланде паре обходился дешевле.