Россиянам назвали экстремальный способ добраться до курортов Крыма

Глава Союза пассажиров Янков: маршрут в Крым через Херсонскую и Запорожскую области опасен

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал россиянам экстремальный способ добраться до курортов Крыма на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов южных городов России. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Так, Янков сообщил, что у туристов есть возможность отправиться на полуостров через районы Херсонской или Запорожской областей. При этом он отметил, что данным маршрутом в настоящее время пользоваться опасно из-за сложившейся ситуации в регионе. «Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов», — считает эксперт.

Другие варианты — отправиться в республику на машине через Крымский мост или скомбинировать два вида транспорта — самолет и поезд. «Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине <...> Если вам надо добираться с Урала, из Сибири или с Дальнего Востока, то вам это не подойдет. В таком случае придется лететь на самолете до Сочи, а потом использовать поезд», — заключил Янков.

Ранее в июне российские тревел-блогеры посетили Крым и пожаловались на высокую стоимость отдыха. По словам путешественников, вся поездка обошлась им в 125 тысяч рублей, в то время как отдых в ОАЭ или Таиланде паре обходился дешевле.