Байден рассказал о своем самочувствии

Сдавший повторно положительный тест на COVID-19 Байден сообщил, что чувствует себя хорошо

Сдавший повторно положительный тест на COVID-19 президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Видео опубликовано в Twitter.

Глава Белого дома сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней. «Я чувствую себя хорошо, и все в порядке», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава США снова получил положительный тест на COVID-19, он вернется на карантин. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора.

