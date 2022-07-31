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Байден рассказал о своем самочувствии

Сдавший повторно положительный тест на COVID-19 Байден сообщил, что чувствует себя хорошо
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сдавший повторно положительный тест на COVID-19 президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Видео опубликовано в Twitter.

Глава Белого дома сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней. «Я чувствую себя хорошо, и все в порядке», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава США снова получил положительный тест на COVID-19, он вернется на карантин. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора.

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Марина Совина
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