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Байден снова получил положительный тест на COVID-19

Врач О'Коннор сообщил, что президент Байден снова получил положительный тест на COVID-19
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден в субботу, 30 июля, снова получил положительный тест на коронавирус, он вернется на карантин. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме медика. По словам О'Коннора, это свидетельствует о «восстановившемся» положительном статусе COVID-19.

Врач отметил, что у Байдена не наблюдается симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо», однако президент США снова «переходит на процедуры жесткой изоляции», говорится в письме.

21 июля пресс-служба Белого дома объявила, что Джо Байден заболел коронавирусом. Осложнений не было, заболевание протекало в легкой форме. Байден работал в дистанционном режиме в Белом доме до получения отрицательных результатов теста на COVID-19.

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Марина Совина
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