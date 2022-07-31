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Гостиницы Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Euronews: гостиницы Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Фото: Pixabay

Гостиничный бизнес Кипра столкнулся с проблемами из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Невозможно заменить такое большое количество клиентов», — заявил президент Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидис.

Также указывается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из РФ и с Украины.

По словам президента Ассоциации кипрских отелей Гариса Лоизидеса, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество стала для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты. Он отметил, многие отели отправили ему свои счета за электричество, некоторые вынуждены платить за один месяц 100-150 тысяч евро.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал страны Европы, наиболее пострадавшие из-за оттока российских туристов. По мнению эксперта, в самом тяжелом положении оказались страны Средиземноморья, среди которых Италия, Испания, Черногория, Греция и Кипр. Кроме того, нехватка отечественных отдыхающих сильно сказалась на Чехии и Венгрии, так как Россия традиционно входила в топ-5 въездных рынков.

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Марина Совина
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