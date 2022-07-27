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Названы самые пострадавшие из-за оттока российских туристов страны Европы

РСТ: страны Средиземноморья сильнее всего пострадали из-за нехватки российских туристов

Фото: Remo Casilli / Reuters

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал страны Европы, наиболее пострадавшие из-за оттока российских туристов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, в самом тяжелом положении оказались страны Средиземноморья, среди которых есть Италия, Испания, Черногория, Греция и Кипр. Кроме того, нехватка отечественных отдыхающих сильно сказалась на Чехии и Венгрии, так как Россия традиционно входила в топ-5 въездных рынков.

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«Поток российских туристов в Европу был значительным, и практически вся средиземноморская Европа значительно потеряла. Даже при введении санкций эти страны пытались оговорить особые условия, чтобы туризма ограничения не касались», — заявил вице-президент РСТ.

Вместе с тем Барзыкин добавил, что в сложившихся обстоятельствах Россия будет в большей степени работать над упрощением визового режима с дружественными государствами Латинской Америки (Куба, Венесуэла, Мексика) и Азии (Китай, Таиланд, Малайзия), перераспределяя туристический поток.

Ранее стало известно, что наибольшие потери от отсутствия российских путешественников в Европе понесут соседние с Россией и Украиной страны: они наиболее сильно зависят от рынков двух конфликтующих сторон. Больше всего отток туристов скажется на Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии.

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Валентина Процкова
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