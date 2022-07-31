Премьер Саксонии раскрыл «горькую правду» о российском газе

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет. Об этом пишет Zeit.

Политик подчеркнул, что правительству Германии следует принять эту «горькую правду». «В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», — заявил он.

По его словам, граждане в настоящее время не осознают последствий повышения цен на газ. Он добавил, что в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — сказал Кречмер. Он отметил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».

Ранее Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители. По его словам, в первую очередь Германии следует озаботиться надежностью поставок — лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа. «Прежде чем мы откажемся от контрактов (...), необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — заявил Кречмер.