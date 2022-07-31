В Европарламенте призвали к «решительным действиям» по российскому газу

RT: евродепутат Фотыга призвали Еврокомиссию к «решительным действиям» по российскому газу

Польский евродепутат Анна Фотыга выразила мнение, что «Россия использует газ как оружие», и в связи с этим призвала Еврокомиссию (ЕК) к «решительным действиям» против Москвы. Об этом в воскресенье, 31 июля, пишет RT со ссылкой на соответствующее обращение европарламентария.

Фотыга напомнила о высказывании главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Россия использует газ как оружие», и отметила, что в Польше считают так же. Однако, обратила они внимание, позицию Варшавы не разделяют в Берлине.

«К сожалению, Берлин не только не разделяет этих опасений, но и постепенно укрепляет отношения с Россией, проводя в тесном партнерстве с ней политику энергетического господства, что наносит ущерб всей Европе», — пояснила евродепутат. При этом, как указала она, эта политика Германии не поменялась, несмотря на действия России в Грузии и на Украине.

«За признанием того, что российский газ — это оружие в руках Кремля, должны последовать решительные действия», — заявила Фотыга. В этой связи она обратилась к Еврокомиссии с вопросом, не считают ли там необходимой «перманентную остановку» российско-германского проекта «Северный поток», который якобы «наносит ущерб» безопасности Европы.

«Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения?» — поинтересовалась Фотыга, упомянув немецкую компанию Siemens, работающую на российском рынке. Евродепутат считает, что деятельности Siemens следует дать общую оценку и заблокировать ей доступ к финансированию со стороны Евросоюза (ЕС).

После начала специальной военной операции России на Украине многие западные страны решили отказаться от поставок российских энергоносителей. В рамках шестого пакета ограничительных мер введено эмбарго на закупку российской нефти. Из-за проблем с поиском альтернативных поставщиков санкции пока не распространяются на газ. 20 июля был опубликован план Еврокомиссии по сокращению потребления газа Евросоюзом на 15 процентов к 31 марта 2023 года.

