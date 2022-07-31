Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного

Фото: Vadim Ghirda / AP

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили в Telegram о взятии союзными силами под контроль еще одного населенного пункта.

Уточняется, что речь идет о селе Криничном, расположенном к юго-востоку от Артемовска (Бахмута) в Болградском районе Одесской области.

При этом отмечается, что на территории ДНР с начала спецоперации союзники восстановили уже 263 населенных пункта. 

Ранее, 25 июля, сообщалось, что подразделения Народной милиции (НМ) Луганской народной республики освободили Углегорскую ТЭЦ в ДНР. Сообщалось, что на территории теплоэлектроцентрали осуществляется зачистка территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ
Глава «Самбо-70» высказался о поездках Тутберидзе в США
Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса
Американца госпитализировали после нокаута от российского бойца UFC
Путин назвал значение Морской доктрины
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
В России выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом
В ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного
Путин заявил об обеспечении защиты морских рубежей всеми средствами
IKEA возобновила онлайн-распродажу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.