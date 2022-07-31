В ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль села Криничного

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили в Telegram о взятии союзными силами под контроль еще одного населенного пункта.

Уточняется, что речь идет о селе Криничном, расположенном к юго-востоку от Артемовска (Бахмута) в Болградском районе Одесской области.

При этом отмечается, что на территории ДНР с начала спецоперации союзники восстановили уже 263 населенных пункта.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что подразделения Народной милиции (НМ) Луганской народной республики освободили Углегорскую ТЭЦ в ДНР. Сообщалось, что на территории теплоэлектроцентрали осуществляется зачистка территории.