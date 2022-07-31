Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенной Украине помощи

Большая часть миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты выделяют на помощь Киеву, не доходит на Украину, а присваивается самим Пентагоном. Об этом бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он пояснил, что Пентагон получает эти средства в качестве компенсации за переброску оборудования и ресурсов в Европу. А затем эти деньги попадают к представителям американского военно-промышленного комплекса (ВПК).

По словам бывшего военного, в конечном итоге выделение Украине средств превращается в «замкнутый круг», который обогащает лишь тех, кто важен для Капитолийского холма и поможет Джо Байдену в переизбрании на пост президента США. «Это жульничество», — подчеркнул он.

В том же интервью Макгрегор заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остался последний шанс завершить конфликт переговорами с Россией. По его мнению, страны Запада больше не смогут помогать Киеву, так как в Европу приходит кризис как в экономическую, так и в политическую сферу.