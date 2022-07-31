Шоу «Прямой эфир» c Андреем Малаховым заменят на другую программу

Шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым в сентябре заменят на другую программу

Шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу. Съемки нового проекта уже идут, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, окончательная концепция программы будет раскрыта в августе, а первые выпуски выйдут в сентябре. Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.

«Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», — рассказали коллеги телеведущего.

Ранее в июле Малахов прокомментировал слухи о своем отъезде из России. Он выложил в своем Telegram-канале скриншот с сообщением анонимного источника, в котором утверждалось, что ведущий уехал «в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не планирует» и сопроводил изображение двумя словами: «Не дождетесь!». «Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды», — опроверг слухи директор Малахова Алексей Миндель.

