Андрей Малахов двумя словами отреагировал на сообщения о своем отъезде из России

Телеведущий Малахов словами «не дождетесь» отреагировал на слухи о своем отъезде из России

Российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о своем отъезде из России. Свой ответ он опубликовал в личном Telegram-канале.

Малахов выложил в канале скриншот с сообщением анонимного Telegram-канала, в котором утверждалось, что ведущий уехал «в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не планирует» и сопроводил изображение двумя словами: «Не дождетесь!»

Слухи об отъезде Малахова из России в комментарии «Daily Storm» опроверг и его директор Алексей Миндель.

«Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды», — заявил Миндель.

Ранее сообщалось, что в конце марта из России уехал Анатолий Чубайс. Позднее его замечали в Турции и Израиле.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Россию покинули участница Pussy Riot Мария Алехина, певица Алла Пугачева, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актеры Леонид Ярмольник и Чулпан Хаматова, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич и другие. Часть из них позже вернулись на родину.