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Путин утвердил Морскую доктрину России

Президент Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины России

Фото: Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота». Согласно указу, вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил России и устав гарнизонной и караульной служб

Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота.

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Алина Гончарова
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