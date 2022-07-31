Путин утвердил Морскую доктрину России

Президент Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства подписал указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота». Согласно указу, вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил России и устав гарнизонной и караульной служб

Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота.