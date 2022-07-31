Президент поздравил моряков Балтийского флота в Кронштадте с днем ВМФ

Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей Балтийского флота в Кронштадте

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях по случаю дня российского Военно-морского флота (ВМФ). Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей в Кронштадте и поздравил моряков Балтийского флота с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом основной части морского парада, президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова обошел парадную линию кораблей в Финском заливе.

Владимир Путин поприветствовал экипажи и поздравил их с профессиональным праздником. Моряки ответили главе государства троекратным «Ура!»

Выступление президента на параде ранее анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также ожидается, что Путин в этот день утвердит Морскую доктрину РФ и подпишет указы об утверждении Корабельного устава ВМФ России.

Парад пройдет 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют семь парусных судов, четыре подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.