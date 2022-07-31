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Экс-глава МИД Австрии предсказала закат европейской цивилизации

Бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсль предсказала закат Европы из-за высокомерия

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предсказала скорый закат европейской цивилизации из-за собственного невежества и высокомерия. Об этом пишет издание Asia Times.

По словам экс-главы МИД, европейские государства с каждым годом становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место Азии. «Европа становится все менее и менее значительной. Демографически и, к сожалению, политически также теряет свою роль. В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданна, больше не существует», — заявила она.

Политик отметила, что в сложившейся ситуации виноваты сами лидеры Евросоюза, которые из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами, неэффективно управляя внутренней политикой стран.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предрек королевству тяжелый год из-за роста стоимости энергоресурсов. По его словам, за лето цены на электроэнергию на юге страны выросли до новых рекордов и «сложные времена» только начинаются и могут растянуться на несколько лет.

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Валентина Процкова
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