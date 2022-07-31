Премьер-министр Норвегии предрек королевству тяжелый год

Норвежский премьер заявил, что страну ждет тяжелый год из-за роста цен на энергоресурсы

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предрек стране тяжелый год на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста стоимости энергоресурсов. Об этом он рассказал изданию Dagsavisen.

«В течение всего лета цены на электроэнергию выросли до новых рекордов на юге Норвегии. В то же время в мире усиливаются опасения по поводу экономического спада», — заявил он.

По словам политика, королевство обладает «хорошими ресурсами», чтобы пройти через возникшие сложности, однако страну неизбежно ждет трудный год. «У нас есть собственная гидроэнергетика, которую мы должны использовать самым лучшим образом. Но Европа в энергетическом кризисе из-за войны на Украине, газа нет, атомная энергетика отключена», — пояснил норвежский премьер и добавил, что «сложные времена» только начинаются и могут растянуться на несколько лет.

Ранее сообщалось, что Финляндия из-за отказа от российских энергоносителей столкнется с перебоями электроснабжения уже зимой 2022 года. В связи с этим местными операторами может быть принято решение об ограничении суточной подачи электроэнергии рядовым потребителям.

