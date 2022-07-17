Финляндия встретит северные холода с перебоями в электроснабжении

YLE: Финляндия может столкнуться с перебоями подачи электроэнергии уже этой зимой

Из-за отказа от российских энергоносителей рядовые потребители Финляндии столкнуться с перебоями электроснабжения уже этой зимой, операторы могут ограничить суточную подачу электроэнергии. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — говорится в прогнозе электросетевого оператора страны Fingrid.

Министр экономики страны Мика Линтиля не согласился с пессимистичными прогнозами и заверил, что после скорого введения третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» граждане Финляндии встретят северные холода с бесперебойной подачей электричества. «"Олкилуото-3" заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в этом месяце уже на 60 процентов от максимума. Важное производство как с точки зрения цены на электроэнергию, так и с точки зрения предсказуемости ситуации», — заявил он.

Введение в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» неоднократно переносилось, сейчас его запуск запланирован на декабрь. Ожидается, что с выводом атомной электростанции на полную мощность Финляндия станет энергетически независимой от иностранных поставок.

В конце июня стало известно, что проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России окончательно закрыт. Отмечается, что это отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращение выбросов.

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