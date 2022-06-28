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Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России

Kauppalehti : проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России закрыт

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress

Проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России закрыт. Об этом сообщает издание Kauppalehti.

Отмечается, что это отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращения выбросов.

По данным издания, 40 процентов энергии планировалось производить на АЭС. При таком раскладе Финляндия смогла бы достичь углеродной нейтральности к 2035 году. Однако в мае проект с участием «Росатома» закрыли. АЭС планировали построить в финской Пюхяйоки.

Ранее Россия остановила экспорт электричества и газа в Финляндию. С 14 мая дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy приостановила поставки электроэнергии в Финляндию «из-за сложностей с приемом платежей». Кроме того, скандинавская страна отказалась оплачивать газ из России по новой схеме и не внесла деньги за поставленный в апреле газ 20 мая. После этого Россия остановила транзит.

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Марина Совина
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