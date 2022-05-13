«Дочка» «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию
Дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом сообщается на сайте финской управляющей электросетями компании Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания «Интер РАО», торгующая электроэнергией по соединению 400 киловольтов, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 года, в 01:00», — сказано в сообщении.
Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию. При этом в Fingrid отметили, что отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.
Ранее об отказе от российского рынка объявила финская энергетическая компания Fortum. Также рассматривается потенциальная продажа активов Fortum в стране и прекращение использования бренда в России.