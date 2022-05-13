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«Дочка» «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию

Дочерняя компания российской «Интер РАО» остановит поставки электроэнергии в Финляндию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом сообщается на сайте финской управляющей электросетями компании Fingrid.

«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания «Интер РАО», торгующая электроэнергией по соединению 400 киловольтов, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 года, в 01:00», — сказано в сообщении.

Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию. При этом в Fingrid отметили, что отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.

Ранее об отказе от российского рынка объявила финская энергетическая компания Fortum. Также рассматривается потенциальная продажа активов Fortum в стране и прекращение использования бренда в России.

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Варвара Кошечкина
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