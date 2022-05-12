Финская энергетическая компания уйдет с российского рынка

Финская энергетическая компания Fortum заявила об уходе с российского рынка

Финская энергетическая компания Fortum объявила об отказе от российского рынка. Об этом сообщили представители компании в четверг, 12 мая, передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что финский энергоконцерн принял решение об уходе с российского рынка. Помимо этого, рассматривается потенциальная продажа активов Fortum в стране.

В начале марта «Ведомости» сообщали, что один из важнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике — Fortum — остановила реализацию проектов в России. Такое решение было связано с началом специальной операции России на Украине.

В марте также стало известно, что Fortum и американский техногигант Microsoft объявили о совместном проекте, в рамках которого дома в столице страны будут обогреваться за счет избыточного тепла, выделяемого центром обработки данных. Тогда отмечалось, что тепло от процесса охлаждения своих серверов компания направит на обеспечение домов и офисных помещений.