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Обогревать финские дома будут за счет американского техногиганта

Компания Microsoft будет обогревать дома финские дома за счет тепла своих серверов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финская энергетическая компания Fortum и американский техногигант Microsoft объявили о совместном проекте, в рамках которого дома в столице страны будут обогреваться за счет избыточного тепла, выделяемого центром обработки данных. Об этом сообщается на сайте Fortum.

Центры обработки данных будут использовать экологически чистую электроэнергию, а тепло от процесса охлаждения своих серверов компания направит на обеспечение домов и офисных помещений. Место для центра обработки данных было специально выбрано с учетом концепции использования избыточного тепла.

«Разработка решений глобальной климатической проблемы вместе с партнерами является стратегическим приоритетом для Fortum, и мы гордимся тем, что вступаем на этот исключительный путь вместе с Microsoft. Это важный шаг к более чистому миру», — рассказал президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо. По его словам, проект должен сократить выбросы углекислого газа примерно на 400 тысяч тонн в год.

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После ввода в эксплуатацию новой системы около 60 процентов тепла будет производиться за счет безвредной для климата энергии, 40 процентов из этого объема придется на центр обработки данных, а остальные 20 процентов — на другие источники отработанного тепла, такие как очищенные сточные воды.

«Решение инвестировать в центр обработки данных, который также обеспечит тепло для наших городов и домов, является беспроигрышным. Это ускорит цифровой рост Финляндии и сделает нашу энергетическую систему более экологичной», — рассказала премьер-министр Санна Марин.

Ранее в феврале сообщалось, что компания основателя Microsoft Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures вложила 50 миллионов долларов в стартап, который занимается добычей энергии из возобновляемых источников. Энергию, полученную из ветра солнца, превращают в тепло и используют на производствах цемента и стали или конвертируют в электричество.

Александра Мирошникова
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