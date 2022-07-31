Захарова призвала Приштину прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово. Официальный комментарий дипломата опубликован в ее Telegram-канале.

«Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — сказала Захарова.

Она также назвала решение Приштины с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов шагом к их изгнанию из Косова. «Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий», — сказала она, добавив, что на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать косовоалбанскими руками».

Правительство Косово заявило, что с 1 августа на территории непризнанной республики перестанут действовать сербские документы, а их владельцы будут получать временную справку при пересечении границы. Помимо этого, с понедельника начнется обязательная перерегистрация машин с сербскими номерами. Их заменят на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории. При этом власти Сербии такие номера не признают.