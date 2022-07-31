Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о закреплении сил республики в поселке Пески

Замминистра информации ДНР Безсонов: силы республики закрепились на окраине поселка Пески

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески в пригороде Донецка. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину поселка Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под пунктом Невельское», — говорится в сообщении замминистра.

По его сведениям, силы ДНР выбили украинских военнослужащих с позиции вентиляционного поста шахты «Бутовка» на окраине Авдеевки. Безсонов подчеркнул, что эти укрепленные позиции имели большое значение в общей оборонительной системе противника в Авдеевке.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии союзными силами под контроль еще одного населенного пункта. Речь идет о селе Криничном Одесской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео
Восемь человек погибли в аварии в Ставрополье
В ДНР заявили о закреплении сил республики в поселке Пески
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком
Пике потребовал от Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе
Юрий Лоза раскритиковал популярное музыкальное телешоу
Россия собралась создать базы для флота в Индийском океане и Красном море
В Крыму призвали не спешить с выводами об атаке на штаб Черноморского флота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.