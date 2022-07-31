В ДНР заявили о закреплении сил республики в поселке Пески

Замминистра информации ДНР Безсонов: силы республики закрепились на окраине поселка Пески

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески в пригороде Донецка. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

«Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину поселка Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под пунктом Невельское», — говорится в сообщении замминистра.

По его сведениям, силы ДНР выбили украинских военнослужащих с позиции вентиляционного поста шахты «Бутовка» на окраине Авдеевки. Безсонов подчеркнул, что эти укрепленные позиции имели большое значение в общей оборонительной системе противника в Авдеевке.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии союзными силами под контроль еще одного населенного пункта. Речь идет о селе Криничном Одесской области.