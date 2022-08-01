Врач назвала способ есть хлеб и оставаться стройным

Диетолог Михалева посоветовала есть хлеб в первой половине дня, чтобы не набрать вес

Чтобы не набрать лишний вес, нужно есть хлеб в первой половине дня, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Способ оставаться стройным, несмотря на любовь к выпечке, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Михалевой, разные виды хлебобулочных изделий отличаются друг от друга типом муки, которая используется при их приготовлении, и по содержанию добавок — например, маргарина, отрубей или дрожжей. Врач заявила, что именно от состава зависит количество углеводов и гликемический индекс (ГИ) изделия. Чем он выше, тем быстрее поднимается уровень глюкозы в крови: на пике организм не справляется с ее избытком и запасает ее в виде лишних килограммов.

Врач объяснила, что из всех хлебобулочных изделий белый хлеб из пшеничной муки имеет максимальный ГИ, а из ржаной муки или отрубей — минимальный. Она также рассказала, как можно уменьшить такой индекс у уже готового продукта. «Достаточно поместить его в морозильную камеру на десять минут», — отметила Михалева. Кроме того, врач уверена, что для снижения ГИ нужно сочетать выпечку и хлеб с белковыми или кисломолочными продуктами.

Если в составе мучных изделий есть маргарин, от этого повышается их калорийность и возрастает риск набрать пару лишних килограммов, предупредила Михалева. А отруби и зерна, по ее мнению, наоборот, делают продукт более питательным за счет содержания в них витаминов и микроэлементов.

Чтобы есть мучное и не толстеть, Михалева посоветовала есть мучное только в первой половине дня, заниматься спортом и считать калории. «Если до конца дня вы израсходуете всю энергию, полученную из углеводов, то ее избыток не превратится в жир», — объяснила диетолог.

В заключение Михалева порекомендовала тем, кто придерживается безглютеновой диеты, заменить хлеб на хлебцы из гречневой, кукурузной и рисовой муки.

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