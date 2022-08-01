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Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление

«Туту.ру»: Киргизия стала самым популярным туристическим направлением в 2022 году

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Самым популярным зарубежным туристическим авианаправлением стала Киргизия — российские путешественники массово выбрали для отдыха летом 2022 года именно эту азиатскую страну. Такие данные предоставили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным, наибольшее количество путешествий в летний период было запланировано между Россией и Киргизией — на долю этого неожиданного направления приходится 17,8 процента приобретенных авиабилетов. Средняя стоимость перелета — 10,5 тысячи рублей на одного человека, что на 21 процент выше, чем в 2021 году.

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Второе и третье место по востребованности заняли Таджикистан и Армения. Средний чек в одну сторону составил около 10,1 и 18,5 тысячи рублей соответственно.

В топ-10 популярных направлений вошли также Узбекистан (цена составляет 13,4 тысячи рублей), Азербайджан (22,9 тысячи рублей), Турция (30,1 тысячи рублей), Казахстан (16,1 тысячи рублей), Белоруссия (8,1 тысячи рублей), Грузия (27,1 тысячи рублей) и Израиль (42,9 тысячи рублей). При этом отмечается, что стоимость авиабилетов растет по всем популярным направлениям, кроме Таджикистана, Казахстана и Белоруссии.

Ранее россиянам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска в августе и назвали оптимальную стоимость проживания во время отдыха. Выяснилось, что выгоднее всего соотечественникам обойдется отпуск в Москве, куда стоимость путевок с 2021 года снизилась на 30-40 процентов.

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Валентина Процкова
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