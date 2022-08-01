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Двоих ранее судимых россиян задержали за изнасилование 13-летней девочки

Под Челябинском двоих ранее судимых мужчин задержали за изнасилование 13-летней девочки

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В городе Верхний Уфалей в Челябинской области двоих мужчин задержали за изнасилование 13-летней девочки. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По сведениям агентства, преступление было совершено в одном из частных домов на улице Фокина. Педофилов удалось поймать по горячим следам. Ими оказались 37-летний и 35-летний россияне, ранее судимые за совершение умышленных тяжких преступлений. Известно, что один из фигурантов состоит под административным надзором до 2030 года.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Их доставили в изолятор временного содержания (ИВС), в скором времени сообщников поместят в СИЗО.

26 июля сообщалось, что безработного иностранца-педофила задержали в метро Санкт-Петербурга.

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Елизавета Новикова
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