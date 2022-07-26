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Безработного иностранца-педофила задержали в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге пассажиры метро помогли поймать мигранта-педофила

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге пассажиры метро помогли полиции поймать 30-летнего предполагаемого педофила. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Безработного мигранта задержали вечером 25 июля на станции «Чернышевская». Иностранца подозревают в сексуальном насилии в отношении 12-летней и 13-летней девочек. Сейчас с ним работают следователи.

Отмечается, что, переехав в Петербург из Узбекистана, мужчина оформил вид на жительство и поселился на Ленинском проспекте.

Ранее стало известно, что в Якутске суд приговорил к 16 годам лишения свободы 32-летнего педофила за совершение преступлений против половой неприкосновенности падчериц.

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Елизавета Новикова
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