Косово отложило запрет на сербские документы после призыва США

Власти Косово отложили запрет на сербские документы до 1 сентября после призыва США

Непризнанная республика Косово отложила процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США решило отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края, до 1 сентября.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — говорится в заявлении властей. Также в Косово поблагодарили международных партнеров, особенно посла США Джеффа Ховеньера, за их приверженность и вклад.

Предполагалось, что с 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Этим решением Приштина аннулирует сербские документы на подконтрольной территории. Также отмечается, что с 1 августа в Косово собирались начать в обязательно порядке перерегистрировать автомобили с сербскими номерами. Их заменят на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории.