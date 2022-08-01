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Россиянин предстанет перед судом за вымогательство биткоинов у программиста

В Омске жителя Подмосковья осудят за вымогательство биткоинов у программиста и разбой

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Омске житель Подмосковья предстанет перед судом за разбой и вымогательство. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По данным полиции, в августе прошлого года организатор нападения приехал в Омск и начал следить за местным программистом после того, как ему стало известно, что мужчина владеет крупной суммой биткоинов. Злоумышленник и два его подельника арендовали квартиру на три месяца и начали изучать распорядок дня жертвы. В декабре соучастники, спрятав лица под балаклавами, вооружились ножом и электрошокерами, проникли в дом родственников IT-специалиста и стали их пытать.

«Один из близких программиста, испугавшись за свою жизнь и здоровье, выпрыгнул из окна второго этажа, обратился к соседям, которые и вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе.

В результате подельники покинули дом. Спустя два месяца инициатора нападения задержали и поместили в СИЗО. Дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство.

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Елизавета Новикова
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