Россиянку осудили на четыре года за участие в «Исламском государстве»

В Ростове-на-Дону суд дал четыре года волгоградке за участие в «Исламском государстве»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам лишения свободы 25-летнюю жительницу Волгограда за террористическую деятельность в Сирии. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») Уголовного кодекса (УК) РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным агентства, с марта 2015 по август 2021 года волгоградка проживала в Сирии и участвовала в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В 2021 году фигурантку задержали в аэропорту Внуково, когда она возвращалась в Москву.

Россиянка полностью признала вину и дала подробные показания, в том числе о своей роли в составе ИГ.