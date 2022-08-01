Сообщение о планах полноценного открытия магазина IKEA оказалось недостоверным

Сообщение о планах полноценного открытия магазина IKEA в России оказалось недостоверным

Сообщение о планах полноценного открытия магазина IKEA в России оказалось недостоверным.

Издание Readovka опубликовало в Telegram-канале информацию о том, что магазин IKEA в торговом центре «Мега Белая Дача» готовится к открытию на постоянной основе. Также в публикации утверждается, что сеть начала продавать товары для дома в собственном продуктовом магазине.

Пост сопровождается видео, на котором засняты товары IKEA в торговом зале. О работе магазинов шведских продуктов сообщалось и ранее. В комментарии для ngs.ru компания утверждала, что точки в таком формате закроются, когда закончится продажа товаров в России.

О якобы подготовке магазина IKEA к работе на постоянной основе Readovka сообщил сотрудник сети, имя и должность которого не называется.

IKEA не подтвердила информацию о подготовке к возобновлению работы сети. «Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются», — сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу компании.

В июне Ingka Group — владелец магазинов IKEA — заявляла, что компания надеется на возвращение в Россию, но сейчас не видит для этого возможности. «Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим людям в России. Однако сегодня условий для этого нет», – отмечал представитель компании в комментарии для Reuters.

Тема плохо разошлась по российским СМИ. Изначальную информацию Readovka почти не цитировали. А опровержение IKEA сформировало сюжет из 7 новостей.