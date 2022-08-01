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В Охотском море занялись спасением гренландского кита

Специалисты начали операцию по спасению гренландского кита в Охотском море

Кадр: страница Михаила Дегтярева во «ВКонтакте»

В Охотском море началась операция по спасения гренландского кита, который запутался в рыбацких сетях. Об этом сообщило министерство туризма Хабаровского края в своем Telegram-канале.

Млекопитающего обнаружили неподалеку от острова Рейнеки несколько дней назад, после чего специалисты занялись его спасением. Чтобы помочь животному, власти региона сформировали спасательную группу, в которую вошли сотрудники компании-туроператора «Дальневосточные экспедиции», совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ имени Северцова РАН и центра спасения морских млекопитающих «Дельфа».

По словам одного из участников группы, директора компании «Дальневосточные экспедиции» Бахта Мавланова, который неоднократно бывал в экспедициях по изучению китов, в настоящее время животное находится в стрессовом состоянии, не подпускает к себе катер с людьми и сразу уходит на глубину при приближении человека. В то же время специалисты заметили, что кит уже смог самостоятельно освободиться от части веревок, однако пока сеть все еще угрожает его жизни.

На данный момент в мире насчитывается не более 400 гренландских китов. В связи с этим гибель даже одной особи станет серьезным уроном для всей Охотоморской популяции, заключили в министерстве.

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Варвара Кошечкина
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